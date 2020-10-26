Названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Рост числа бессимптомных носителей коронавируса может быть связан не с сильным иммунитетом населения, а с «толерантностью к инфекции». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, подобный феномен наблюдается при туберкулезе, холере и других инфекциях, в то время как случаи пациентов с толерантностью к COVID-19 уже зафиксированы сотрудниками Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине.

Согласно сведениям ученых, у некоторых пожилых граждан подтвердился коронавирус, однако даже с учетом наличия сопутствующих болезней (диабета и гипертонии) симптомов инфекции не было. Вместе с тем она наличествовала в организме по меньшей мере 50 дней.

Как отмечает газета, толерантность к вирусу подразумевает, что слабозащищенный организм его носителя уживается с патогеном и не запускает воспалительные процессы, а значит, и не стимулирует появление симптомов. Поэтому COVID-19 еще долго находится в организме хозяина, не выделяясь в окружающую среду.

И. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин считает, что при встрече с патогеном организм стремится как можно скорее уменьшить негативные последствия. Это достигается одним из двух путей: либо через избавление от патогена, либо через минимизацию вызываемых инфекцией повреждений. Второй случай и приводит к возникновению толерантности к заболеванию, заключил ученый.

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