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Движение трамваев на северо-западе Москвы вернется к прежнему графику с 7 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение трамваев на северо-западе Москвы вернется к прежнему графику с 7 ноября

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

Движение трамваев восстанавливается на северо-западе столицы. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.

Отмечается, что с 7 ноября трамвай № 10 будет ходить по маршруту от Таллинской улицы до метро «Щукинская», трамвай № 21 — точно так же.

Временный маршрут автобуса № 010 (Таллинская улица — метро «Щукинская») прекращает работу.

Ранее сообщалось, что в ноябре ежедневно с 13:00 до 15:00 не будет движения на участке между станциями Курская и Дмитровская. На остальных участках МЦД-2 в это время поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

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