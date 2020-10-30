Москвичей предупредили об изменении расписания МЦД-2
Столичный Департамент транспорта информирует пассажиров о предстоящих изменениях расписания поездов второй линии Московских центральных диаметров.
В ноябре ежедневно с 13:00 до 15:00 не будет движения на участке между станциями «Курская» и «Дмитровская». На остальных участках МЦД-2 в это время поезда будут ходить с увеличенным интервалом.
В ночное время 1-4, 5-7 и с 8 на 9 ноября с 22:40 до 03:20 будет проводиться укладка путей, в связи с этим между станциями «Курская» и «Каланчевская» поезда будут ходить по одному пути с увеличенным интервалом.
Корректировки расписания связаны с масштабными работами по развитию центрального участка второго диаметра «Каланчевская» – «Курская» для МЦД-2 и перспективного МЦД-4, сообщается в официальном Telegram-канале Дептранса.
Ранее власти Москвы рассказали о подготовке МЦД к зиме.
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