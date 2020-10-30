Назван топ-5 наиболее популярных станций для пересадок с МЦД на метро

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Самыми популярными станциями, на которых горожане осуществляют пересадки с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро, стали «Царицыно», «Тушинская», «Славянский бульвар», «Беговая» и «Текстильщики». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта столицы.

— «Беговая», «Славянский бульвар», «Царицыно», «Тушинская» и «Текстильщики» — это топ-5 самых популярных станций для пересадок с МЦД на метро. Вместе ими ежедневно в будни пользуются больше 85 тысяч пассажиров, — отметили в публикации.

В Дептрансе подчеркнули, что сделать пересадку можно на 20 станциях. В частности, по просьбе жителей столицы на МЦД заработали пересадочные пункты на метро со станций «Рабочий поселок» МЦД-1, а также «Бутово» и «Красный строитель» МЦД-2.

Пассажирам напомнили, что во время проезда при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Это позволит обеспечить безопасность окружающих.

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