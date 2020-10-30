Более двух тысяч обработок провели в метрополитене Москвы в период пандемии

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более двух тысяч обработок провели в столичном метрополитене с весны на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Наши сотрудники с помощью тепловых распылителей обрабатывают большие площади по всему метрополитену. С весны мы провели более 2000 таких обработок, — говорится в публикации.

Как уточняется, используемые дезинфекционные средства позволяют уничтожить до 99 процентов вирусов и микробов. Мероприятия проводятся каждый день, один раз в два часа. Особенное внимание специалисты уделяют турникетам, поручням эскалаторов, дверям и кассовым зонам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима в транспорте. По его словам, более 90 процентов жителей столицы носят маски и перчатки в метро, автобусах и других видах транспорта.

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