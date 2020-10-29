Власти Москвы рассказали о подготовке МЦД к зиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Поезда, станции и линии Московских центральных диаметров (МЦД) начали готовить к зиме. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в четверг, 29 октября.

В поездах началась настройка вентиляции и оборудования для обогрева. Этим же занимаются на новых и реконструированных станциях. Чтобы защитить пассажиров от холодов, там установлены тепловые навесы.

— Подготовку проходят и локомотивные бригады. ОАО «РЖД» и перевозчик АО «Центральная ППК» проводят инструктажи об управлении составами в тяжелых погодных условиях и взаимодействии с городскими службами, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Там уточнили, что поезда и станции обслуживает перевозчик. Власти Москвы усиливают контроль за ним перед наступлением зимы.

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