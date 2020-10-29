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График электричек Горьковского направления МЖД изменят по воскресеньям в ноябре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

График электричек Горьковского направления МЖД изменят по воскресеньям в ноябре

Юлия Ямпольская

Транспорт

Расписание ряда электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится по воскресеньям в ноябре в связи с проведением строительных работ. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что график поменяется из-за строительства путепровода и второго пути Реутово — Балашиха.

— В настоящее время строители возводят второй съезд для движения поездов в сторону Москвы. Его готовность составляет 80 процентов. Напомним, открытие первой части путепровода для движения в сторону области произошло 3 марта 2020 года, — говорится в сообщении.

На время строительных работ с 06:00 до 17:00 их расписания выведут электрички, которые курсируют между столицей и Балашихой, а также несколько пригородных поездов на участке Москва — Железнодорожная, передает агентство городских новостей «Москва

— Компания-перевозчик АО «Центральная ППК» организует работу компенсационных автобусов на участке Балашиха — Реутово с промежуточными остановками «Платформа Горенки» (Балашиха, Объездное шоссе), «Платформа Стройка» (Реутов, проспект Мира), — объяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 марта следующего года. Так, в период зимней навигации регулярные рейсы из Шереметьева будут выполняться по 74 маршрутам, среди которых 14 международных

Читайте также: Автобусные маршруты до кладбищ Москвы перейдут на зимнее расписание в ноябре

расписание поездовГорьковское направление МЖДМосква
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