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Аэропорт Шереметьево перешел на осенне-зимнее расписание полетов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аэропорт Шереметьево перешел на осенне-зимнее расписание полетов

Виктория Родимкина

Город
Россия, Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл2с1Карта всех событий

Аэропорт Шереметьево перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 марта следующего года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в среду, 28 октября.

Так, в период зимней навигации регулярные рейсы из Шереметьева будут выполняться по 74 маршрутам, среди которых 14 международных.

Базовый перевозчик аэропорта Шереметьево «Аэрофлот» продолжит выполнять рейсы по открытым направлениям в Лондон, Мале, Сеул, Стамбул, Анталью, Каир, Дубай, Белград, Женеву, Нур-Султан, Бишкек и Минск. Кроме того, уточняется, что зимой возобновятся также рейсы из Шереметьева в Токио.

Кроме того, аэропорт подготовил инфраструктуру и технику для устойчивого функционирования в осенне-зимний период. Более 200 единиц спецтехники будут следить за состоянием аэродромного комплекса. Для наземного обслуживания лайнеров будет использовано более 430 единиц техники, в частности 40 противообледенительных машин, уточнили в пресс-службе.

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