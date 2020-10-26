Автоэксперт перечислил семь самых «глупых» ошибок при сезонной смене шин

Фото: «Вечерняя Москва»

Неопытные автовладельцы часто оказываются неподготовлены к зиме, чем подвергают себя и других участников движения опасности. О том, как не допустить «глупых» ошибок еще до поездки, рассказал эксперт журнала «За рулем» Владимир Соловьев.

В своей статье специалист уделил особе внимание замене летней резины на зимнюю — именно с ней у новичков возникает больше всего трудностей. По словам Соловьева, в первую очередь при выборе шин необходимо проверять их целостность, осматривая в том числе посадочные борты. Ни в коем случае не следует ставить на «железного коня» изношенные или изначально нерабочие изделия.

Посмотреть нужно и на диски, продолжает эксперт.

— Установка резины на корродированные в зоне посадки шин диски приведет к нарушению герметичности и к необходимости все время подкачивать это колесо, — предупреждает он.

Еще одна ошибка — монтаж шин «насухую», то есть без специальной пасты. При этом не следует путать это средство с консистентными смазками типа «литол» или моторными маслами, поскольку они разъедают резину.

Помимо этого, необходимо уметь грамотно установить шину, следуя рисунку протектора.

— Не допустить ошибки при монтаже помогают стрелки на боковине в направлении вращения. При асимметричном рисунке протектора производители шин указывают сторону, которой колесо должно быть обращено наружу (outside) или вовнутрь (inside), — уточнил автоэксперт.

Фото: «Вечерняя Москва»

Состояние шин — не менее важный фактор, который определяется преимущественно давлением. Время от времени его стоит проверять, советует специалист.

Внимание следует обратить и на необходимость балансировки колеса. Как пояснил Соловьев, по мере износа шины меняется вес всех ее компонентов, что чревато дисбалансом. Этот вопрос нельзя игнорировать.

Наконец, последняя ошибка — неправильная затяжка болтов или гаек крепления колеса. При работе с этим компонующими следует применять динамометрический ключ. Категорически не рекомендуется прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг с помощью трубы. Колесные болты также нельзя смазывать, поскольку есть риск, что это приведет к произвольному откручиванию и потери колеса во время движения.

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