Успеть до очередей в Москве: автоэксперт назвал идеальное время для смены летней резины на зимнюю

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В день автомобилиста «Вечерняя Москва» выяснила, когда в 2020 году стоит менять летнюю резину на зимнюю и при этом не почувствовать на себе все прелести коллапса «дня жестянщика».

Ледок на дороге уже бывает

Как рассказал шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, опираясь на свой опыт, сейчас важно следить за ночными температурами. Потому что если днем все кажется более-менее приемлемым, то утром можно попасть и на небольшой ледок.

— Уже сейчас, путешествуя по окраинам Москвы, пару раз мне встречался снег с дождем. Поэтому, на мой взгляд, момент перехода через 0 — самый важный. Я лично переобуваюсь чуть-чуть раньше — когда среднесуточная температура составляет плюс пять градусов, а зимняя резина как раз приспособлена для работы в таких условиях и холоднее, — отметил эксперт.

Что здесь важно учитывать, с точки зрения специалиста? Дальность поездки, климатическую зону, где вы находитесь, и время использования автомобиля. Если вы чаще ездите ночью и утром, то лучше поменять «обувь» у своей машины заранее.

В Москве, правда, пока это делать действительно рановато, ибо среднесуточная температура находится на отметках выше семи градусов. Однако, как только она опустится ниже пяти градусов, что может произойти в течение недели-полутора, то тут уже встанет вопрос желания и терпения от очередей на шиномонтаж.

— Если нет желания тратить время, можно заменить колеса и в самое ближайшее время, — посоветовал Бахарев.

«Липучки» или «шипы»?

Конечно, важно не только сменить один комплект резины на другой. Важно сделать это правильно, что особенно актуально для начинающих водителей. И начинать надо с приобретения колес. Для зимы разрешены два вида шин — шипованные и фрикционные, которые в народе называют «липучка», хотя она никак не липнет. Так что же выбрать?

Владимир Бахарев считает, что в целом при определенном стиле езды оба типа шин не уступают друг другу по качеству сцепления с дорогой. Если вы ездите по городу, то отличий, по сути, немного, но нюансы все же есть.

— С точки зрения температуры погоды, например, во время современной московской зимы, вполне работают именно фрикционные. Если говорить о том, что надо пробраться через какой-то снег, они не уступят шипованной резине. Если мы говорим о работе на подмерзшем асфальте, их характеристики также примерно равны. Но если речь идет о том, что вы эксплуатируете автомобиль за городом, в дальних поездках, то, конечно, ни о какой «фрикционке» речь идти не должна. Только шипы, — объяснил автоэксперт.

Также на рынке одно время предлагали универсальные шины, но их Бахарев назвал анахронизмом, который абсолютно не тормозил ни зимой, ни летом.

Нелишним будет сказать и о расценках. Если смотреть агрегаторы, интернет-магазины, то на сегодняшний день стоимость шин варьируется от типа и производителя. Шипованная резина от отечественных компаний обойдется дешевле всего — от 1800 рублей за колесо, иностранная — от 2600. «Липучки» иностранных брендов, но с российской пропиской стартуют от 2000 рублей, исключительно иностранные — от 2500.

Ехать лучше к хорошему специалисту

После того, как у вас появились шины, варианта, что с ними делать, два: заменить самому или поехать на шиномонтаж. Если у вас оба комплекта резины на своих дисках, то вам нужно снять одни колеса и поставить другие, что можно сделать самостоятельно. Однако, когда вы не разбираетесь в автомобилях или у вас один комплект дисков, то, конечно, лучше ехать к специалистам. Здесь есть свои плюсы и свои минимальные риски, разумеется.

Чаще всего опасности связаны с недоделками персонала мастерских, что особенно актуально в так называемый «день жестянщика», наступающий всегда неожиданно и приводящий как раз к большим очередям и работе в авральном режиме. Поэтому, как считает Владимир Бахарев, нелишним будет открыть интернет и прочитать порядок действий при «переобувке».

— Есть нюансы, которые хорошо описаны, — промазать борты, проверить давление, правильно использовать нипель, не сломать датчик давления и т. д. Это все технологические хитрости, которые вполне описаны в интернете, и их знание иногда помогает предотвратить какую-то халатность персонала, — отметил он.

Конечно, специалист не призывает всех учиться шиномонтажу. Это было бы смешно. Но желательно попадать к хорошим мастерам.

Расценки на услуги

В Москве цены на шиномонтаж примерно такие же, как в любом крупном российском городе. На стоимость влияет много факторов — радиус колес, тип автомобиля и набор дополнительных услуг.

При стандартном наборе со снятием/установкой, балансировкой, мойкой, установкой грузиков, замена колес самых распространенных 13–16 диаметра для обычных седанов и хетчбеков обойдется автолюбителям в сумму от 1100 рублей до 2000 без излишеств. Если у шин или дисков есть дефекты или вы хотите промазать их герметичной жидкостью, например, то к этим цифрам можно прибавлять до бесконечности.

Дороже всех замена шин стоит у кроссоверов и внедорожников. На них используются большие колеса — от 17-го диаметра. Тут уже расценки стартуют от 2500–3000 рублей, но в пределах 6000–7000, также если без излишеств.

Кроме того, на цену может влиять расположение мастерской в пределах столицы, однако здесь какой-либо общей тенденции корреспондент «Вечерней Москвы» в ходе беглого изучения предложений на рынке не обнаружил. На окраинах ценник вполне может быть выше, чем в центре, и наоборот. Не исключено, что владельцы шиномонтажа ориентируются на уровень спроса по каждому отдельно взятому объекту.

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