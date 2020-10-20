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Автоэксперт рассказал, с чем может быть связан рост продаж электрокаров
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Автоэксперт рассказал, с чем может быть связан рост продаж электрокаров

Оксана Васильева

Общество

За последние три месяца на российском рынке в четыре раза выросли продажи электрокаров. О том, с чем может быть связан такой рост, рассказал операционный директор сети автомобилей с пробегом Михаил Ерцев, пишет «Радио 1».

Отмечается, что в июле показатель увеличился на 17 процентов, в августе — уже на 62 процента, а лидерами спроса стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

— Тенденция роста связана прежде всего с тем, что появляются новые качественные автомобили, которые могут составить конкуренцию первопроходцу Tesla. В целом продажи таких машин будут расти и дальше, — рассказал эксперт.

Он отметил, что спрос еще может быть связан с новыми модификациями машин и увеличением запаса электроэнергии в батареях электрокаров, что, в свою очередь, позволяет перемещаться на них на довольно большие расстояния. Но обратил внимание на то, что с точки зрения психологии попадание в глухую пробку для водителя электрокара провоцирует больший стресс по сравнению с водителем классического автомобиля, и владельцами данных авто являются достаточно состоятельные люди.

Ранее ФАН писало, что американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск пообещал, что через 2–3 года его компания Tesla начнет производить «бюджетные» беспилотные электрокары.

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