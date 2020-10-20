Появилась электрическая гибридная версия Mitsubishi Eclipse Cross

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В свободном доступе уже появились фотографии нового авто Mitsubishi Eclipse Cross, который представлен в электрической версии. Судя по снимкам, существенные изменения претерпел дизайн. Гибрид можно заряжать, что обеспечивает дополнительное удобство и комфорт при эксплуатации. Новинка будет запущена по всему миру до конца финансового года. Иными словами, до 31 марта 2021 года эти гибриды появятся в разных странах по всему миру. Их появления в свободной продаже ждут многие поклонники экологически чистого и безопасного транспорта. При эксплуатации не образуются вредные выбросы, как при эксплуатации машин на бензиновых и дизельных двигателях.

Впервые гибрид был представлен на обозрение публики 3 года назад. Этот SUV представляет собой удачное сочетание купе и кроссовера. Также транспортное средство предлагает оценить ряд преимуществ, которые доступны для владельцев внедорожников. Серьезные изменения претерпел внешний вид кузова. Он стал более стильным, современным, представительным. Разработчики учли все пожелания потенциальных покупателей. Ознакомиться с фото автомобиля можно поссылке.

Генеральный директор подразделения дизайна в недавнем интервью отметил, что идеей для обновления дизайна стала MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT2. Все усилия были брошены на то, чтобы удачно сочетать традиционный мужественный характер и динамичность внедорожников марки Митсубиси. Также были добавлены черты. Характерные для элегантных кроссоверов этой торговой марки. Презентация показала, что разработчикам удалось воплотить идею в реальность.

Также представитель компании отметил, что обновленный автомобиль можно по праву считать первым шагом к следующему поколению дизайна Митсубиси. Впереди у завода много планов, которые будут реализовываться постепенно. Динамичность компании и постоянное расширение модельного ряда — это одна из причин популярности представленных иномарок на российском рынке. Приобрести их выгодно можно у дилера.

Eclipse Cross это решение актуальной для многих стран проблемы с постоянным загрязнением окружающей среды, ухудшением экологии. Компания постепенно расширяет линейку экологичных машин. В качестве примера послужило авто марки Outlander PHEV. Оно стало самым продаваемым электромобилем в мире. Транспортное средство дает возможность подзарядки.

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