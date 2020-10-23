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Автобусные маршруты до кладбищ Москвы перейдут на зимнее расписание в ноябре
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Автобусные маршруты до кладбищ Москвы перейдут на зимнее расписание в ноябре

Юлия Ямпольская

Транспорт
хованское кладбище москваКарта всех событий

Маршруты до городских кладбищ в столице переходят на зимнее расписание с 1 ноября. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте «Мосгортранса».

Транспорт, который ходит до мемориальных комплексов, будет начинать работу позже и заканчивать ее раньше из-за изменения работы столичных кладбищ. В зимний период там меньше посетителей, поэтому маршруты тоже меняют свое расписание.

С 1 ноября маршрут №Д будет ходить ежедневно с 9:03 до 16:00. Также автобус №510 — с 08:30 до 16:00.

Изменит свое расписание маршрут №600 до Хованского кладбища. Он будет ходить с 08:30 до 16:30, маршрут №707 до Московского крематория — с 08:30 до 16:30.

Также автобус №723к до 2-го Московского крематория будет возить пассажиров по выходным с 08:19 до 16:00. Маршрут №760 от метро «Щелковская» будет ходить ежедневно с 08:16 до 16:00.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что маршруты автобусов изменятся в нескольких районах Москвы. Отмечается, что с 31 октября поменяются маршруты автобусов № 32, 374, 579 и 881 в районе Рассказовки. Также изменится маршрут автобусов № 53 и 637.

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