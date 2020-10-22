Маршруты автобусов изменятся в нескольких районах Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Новопеределкино Карта всех событий

Маршруты автобусов изменятся в нескольких районах столицы. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что с 31 октября поменяются маршруты автобусов № 32, 374, 579 и 881 в районе Рассказовки. При движении к станции метро «Новопеределкино» вместо Боровской улицы транспортные средства будут курсировать по боковому проезду Боровского шоссе. Кроме того, автобусы № 32 и 881 будут проезжать мимо остановки «Рассказовка-2» на Боровской улице в сторону «Новопеределкино». Эти изменения связаны со строительством транспортной развязки на пересечении дороги Солнцево — Бутово — Видное с Боровским шоссе.

Также изменится маршрут автобусов № 53 и 637. Теперь они поворачивают направо, на Алтуфьевское шоссе в сторону центра, а затем едут по дублеру Алтуфьевского шоссе с разворотом под третьим Алтуфьевским путепроводом. Для данных транспортных средств появилась остановка «Кинотеатр «Марс»» на нечетной стороне Алтуфьевского шоссе в сторону центра, на остановке автобусов № 98, 259, 278, 803, Н9 и электробуса Т73.

С 31 октября для автобуса № 959 будет введена новая остановка «Улица Героев-Панфиловцев, 21» в обоих направлениях. В этот же день первые автобусы Т75 отправятся из Новокосина в 04:45, а из Ивановского — в 05:24.

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