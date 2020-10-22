Многофункциональный центр с автовокзалом «Щелковский» достроили в Москве

Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

В столичном районе Гольяново завершилось строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе ТПУ «Щелковский». Об этом сообщили в пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в четверг, 22 октября.

Уточняется, что центр находится по адресу Щелковское шоссе, владение 75. Объект возвести за средства инвестора. Застройщик подал заявление о вводе центра в эксплуатацию.

Центр площадью 157 тысяч квадратных метров имеет пять подземных, шесть наземных этажей и один технический. Новое здание сохранит функции автовокзала, при этом пропускная возможность будет увеличена.

Автовокзал будет обслуживать до 1,6 тысячи рейсов в сутки. Для посадки в автобусы организовали восемь перронов.

Кроме того, в центре откроются торговые павильоны, в частности продуктовый супермаркет, кинотеатр, кафе и рестораны. Планируется, что центр ежедневно смогут посещать более 100 тысяч человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Театральный институт имени Бориса Щукина открывает новое здание