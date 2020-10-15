Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 17 октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

С 17 октября расписание электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Уточняется, что работы будут проводиться на участке Алпатьево — Фруктовая 17, 18, 24, 25 и 31 октября с 6:50 до 10:50. В связи с этим у некоторых поездов будут изменены время отправления и прибытия.

— Изменения коснутся поездов, следующих от/до Голутвина, 88 км, Шиферной, Рязани и Луховиц, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 19 и с 21 по 23 октября специалисты будут работать на участке Раменское — Бронницы. Время прибытия, отправления и остановок электричек в связи с этим будет скорректировано.

Кроме того, работы будут проводить на станции Шиферная 30 октября. Из-за этого маршрут некоторых электричек будет укорочен, у других — удлинен. Изменения коснутся поездов, которые следуют от или до станций 88км, Шиферная, Голутвино.

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