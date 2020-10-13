Расписание электричек Киевского направления изменят с 14 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящей корректировке графика пригородных поездов Киевского направления из-за проведения работ по развитию железнодорожной инфраструктуры.

В ночь с 14 на 15 октября и с 15 на 16 октября с 22:20 до 8:20 будут проводиться работы по станции Нара. В связи с этим будет изменено расписание электричек, следующих от станции Нара, а также по направлению к ней.

В ночь с 16 на 17 октября и с 23 на 24 октября с 20:00 до 7:00 будут проводиться работы на участке Очаково-Солнечная. Некоторые электропоезда будут проходить без остановок станции Солнечная и Москва-Сортировочная.

В ночь с 30 на 31 октября и с 31 октября на 1 ноября с 21:50 до 9:30 будут проводиться работы на участке Солнечная-Внуково. Связанные с этим изменения коснутся электричек, следующих от Апрелевки и Новопеределкино, а также по направлению к данным станциям.

Актуальное расписание и маршруты пригородных поездов опубликованы на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Ранее стало известно, что расписание электричек изменится на Савеловском и Ярославском направлениях МЖД.

Читайте также: Порядок оплаты проезда изменят для электричек Ленинградского направления