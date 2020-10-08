Расписание электричек изменится на Савеловском и Ярославском направлениях МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Расписание ряда пригородных электричек Савеловского и Ярославского направлений МЖД изменят с 12 октября из-за ремонтных работ. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Там отметили, что в период с 12 по 15 октября пройдут ремонтно-путевые работы на участках МЖД.

— Ремонтно-путевые работы на участке Бескудниково — Москва Савеловского направления. Технологические «окна» назначены преимущественно на ночное время — с 21:55 до 04:25, чтобы сохранить объемы движения в часы пик, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что в период с 13 по 18 октября с 00:00 до 06:00 продолжат работы по укладке путей стрелочных переводов на соединительной ветви от Южного к Северному терминалу аэропорта Шереметьево.

С 12 на 13 октября с 17:00 до 03:00 будут проведут по развитию инфраструктуры на станции Александров Ярославского направления МЖД. Также стало известно, что некоторые электрички Москва — Смоленская —Аэропорт Шереметьево не будут следовать согласно маршруту.

В пресс-службе отметили, что у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, некоторые поезда выведут из расписания, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что график работы трамвайных маршрутов изменится в двух округах Москвы. Уточняется, что ряд трамваев не будет курсировать с 10 октября. Это касается маршрутов № 10, 15, 21, 23, 27–31.

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