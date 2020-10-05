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Расписание электричек изменится на Казанском направлении МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Расписание электричек изменится на Казанском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Город

Расписание электричек изменится на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 6 по 16 октября. Об этом сообщили на сайте МЖД.

Изменения в расписании пригородных поездов связаны с ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Бронницы – Фаустово. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. Несколько составов выведут из расписания на участках Москва — Раменское — Голутвин, Москва — Виноградово, Быково — Ипподром — 88-й километр и Шиферная — 88-й километр.

МЖД просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

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электричкиКазанское направление МЖДМосква
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