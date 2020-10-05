Автобусы КМ введут из-за ограничений на Савеловском направлении МЖД

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Вербилки Карта всех событий

Компенсационные автобусы введут на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в будние дни октября. Об этом сообщили на сайте «Центральной ППК» в понедельник, 5 октября.

Автобусы КМ запустят из-за путевых работ на участке «Дмитров — Яхрома». Они будут курсировать между станциями «Вербилки» и «Савелово» с 6 по 9, с 12 по 16, с 19 по 23, с 26 по 30 октября. С 13 по 15 октября на маршруте «Савелово» — «Талдом» также ожидаются компенсационные автобусы.

Для проезда пассажирам понадобится проездной документ, действующий на маршруте МЖД.

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