График работы трамвайных маршрутов изменится в двух округах Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

️График работы трамвайных маршрутов изменится в двух столичных округах из-за ремонта путей. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что ряд трамваев не будет курсировать с 10 октября. Это касается маршрутов № 10, 15, 21, 23, 27–31.

Для удобства пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 010, 015, 023, 027 и 030. Также горожан между проспектом Маршала Жукова и станцией метрополитена «Щукинская» будет перевозить трамвай № 28к.

Специалисты намерены заменить 11 километров трамвайных путей на улицах Зои и Александра Космодемьянских, улице Костякова, Авиационной улице и Строгинском шоссе.

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