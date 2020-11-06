Ряд маршрутов общественного транспорта изменится с 7 ноября в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Электрозаводская улица, 1 Карта всех событий

С субботы, 7 ноября, в столице изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для электробуса № Т14 и автобуса № 171 восстановится разворот на Электрозаводской улице, возле дома 1. Конечная остановка «Электрозаводский мост» переносится с площади Журавлева на прежнее место. Кроме того, трамваи № 10 и 21 снова будут курсировать от Таллинской улицы до станции метро «Щукинская».

Также с 7 ноября переносятся некоторые остановки общественного транспорта. В поселении Мосрентген в ТиНАО остановочный пункт «Троицкая церковь» для автобусов № 804 и 866 в Проектируемом проезде № 139 при следовании от улицы Героя России Соломатина будет перенесена на 120 метров вперед. Кроме того, остановку «МЦД Трикотажная» для маршрутов Т400, № 2, 210, 248, 614, 631, 640, 741, 904, 904к, 930 на дублере Волоколамского шоссе при движении в центр передвинут на 250 метров назад.

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