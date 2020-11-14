Москвичей предупредили о переносе нескольких автобусных остановок

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Ряд автобусных остановок перенесут в Москве 14 и 15 ноября. Об этом сообщается в субботу, 14 ноября, на сайте ГУП «Мосгортранс».

Так, с 14 ноября остановку «Завод станкоконструкций № 3» для автобуса № 10 по улице Верхние Поля при следовании в центр перенесут на 70 метров назад, при следовании от центра — на 230 метров вперед. Остановку «Улица Просвещения» для автобуса № 183 по улице Вересковая при следовании к платформе «Лось» — на 15 метров назад.

Также с 15 ноября остановка «Академия коммунального хозяйства» для автобусов № 2, 248, 210, 631, 614, 640, 777, 741 и 930 по дублеру Волоколамского шоссе при следовании из центра будет перенесена на 130 метров назад.

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