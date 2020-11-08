Москвичей предупредили о переносе ряда автобусных остановок

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке схемы размещения автобусных остановок.

С 14 ноября остановку «Метро «Каширская» для автобуса КМ по улице Маршала Шестопалова перенесут на 120 метров назад, на Каширское шоссе, совместив ее с остановкой автобусов № т71, 275, 298, 742, 908.

Остановка «ДРСУ-1» для автобусов № 531 и 577 на автомобильной дороге, соединяющей КП «Дубровка» и СНТ «Сосенки», при следовании от центра переводится из режима «по требованию» в постоянный режим.

Автобусы № 508, 512, 513, 514, 515, 577, 878, 976, С19 будут останавливаться в Проектируемом проезде № 7155 на остановке «Культурно-просветительский центр» по требованию пассажиров.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что некоторые маршруты автобусов изменят на северо-востоке Москвы.

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