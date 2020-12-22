Мишустин заявил, что столичный опыт борьбы с COVID-19 можно использовать в регионах

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Опыт Москвы в борьбе с коронавирусом можно использовать в регионах, заявил Мишустин и попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать поддержку другим городам.

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин обратился к Сергею Собянину с просьбой проконсультировать регионы по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.

— И, конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам Российской Федерации, консультировать их по всем возникающим вопросам, потому что у Москвы большая методологическая база и опыт более солидный, положительный опыт солидный, его можно и нужно использовать в других городах, — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Мишустин добавил, что Москва должна продолжать работу по борьбе с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин поручил проверить ход выплат медикам, работающим с COVID-19