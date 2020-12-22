Мишустин заявил, что столичный опыт борьбы с COVID-19 можно использовать в регионах
Опыт Москвы в борьбе с коронавирусом можно использовать в регионах, заявил Мишустин и попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать поддержку другим городам.
Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин обратился к Сергею Собянину с просьбой проконсультировать регионы по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.
— И, конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам Российской Федерации, консультировать их по всем возникающим вопросам, потому что у Москвы большая методологическая база и опыт более солидный, положительный опыт солидный, его можно и нужно использовать в других городах, — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Мишустин добавил, что Москва должна продолжать работу по борьбе с коронавирусом.
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