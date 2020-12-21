Мишустин поручил проверить ход выплат медикам, работающим с COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как производятся выплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник, 21 декабря.

Так, ход выплат было поручено проверить медикам из Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областей.

— Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Минздрав и Росздравнадзор должны провести проверку после информации о закрытии районных медучреждений в Алтайском крае.

Ранее глава правительства утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина.

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