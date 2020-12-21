Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин поручил проверить ход выплат медикам, работающим с COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Мишустин поручил проверить ход выплат медикам, работающим с COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поручил проверить, как производятся выплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник, 21 декабря.

Так, ход выплат было поручено проверить медикам из Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областей.

— Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Минздрав и Росздравнадзор должны провести проверку после информации о закрытии районных медучреждений в Алтайском крае.

Ранее глава правительства утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов

медикиМихаил Мишустинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Все мнения
О проекте