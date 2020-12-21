Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, которые были составлены по итогам ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте кабмина в понедельник, 21 декабря.
О результатах исполнения следует доложить в правительство РФ.
— Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря, — говорится в сообщении.
Ведомства, министерства, главы регионов должны проследить за выполнением решений, которые были приняты главой государства.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ.
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