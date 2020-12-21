Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, которые были составлены по итогам ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте кабмина в понедельник, 21 декабря.

О результатах исполнения следует доложить в правительство РФ.

— Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря, — говорится в сообщении.

Ведомства, министерства, главы регионов должны проследить за выполнением решений, которые были приняты главой государства.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ.

Читайте также: Путин оценил работу системы здравоохранения РФ в период пандемии

Владимир Путинпресс-конференцияМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Все мнения
О проекте