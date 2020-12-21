Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, которые были составлены по итогам ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте кабмина в понедельник, 21 декабря.

О результатах исполнения следует доложить в правительство РФ.

— Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря, — говорится в сообщении.

Ведомства, министерства, главы регионов должны проследить за выполнением решений, которые были приняты главой государства.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ.

Читайте также: Путин оценил работу системы здравоохранения РФ в период пандемии