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Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проверить до 25 декабря доступность для населения услуг по выплатам через МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в понедельник, 21 декабря.

Премьер-министр России утвердил список поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 17 декабря.

Так, один из блоков касается выплат и мер социальной поддержки граждан.

— Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задание было дано трем ведомствам — Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду.

Ранее ПФР разъяснил порядок начисления новогодних выплат на детей.

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