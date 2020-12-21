Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проверить до 25 декабря доступность для населения услуг по выплатам через МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в понедельник, 21 декабря.

Премьер-министр России утвердил список поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 17 декабря.

Так, один из блоков касается выплат и мер социальной поддержки граждан.

— Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задание было дано трем ведомствам — Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду.

Ранее ПФР разъяснил порядок начисления новогодних выплат на детей.

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