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Михаил Мишустин высоко оценил профессионализм работников органов безопасности
Фото:government.ru / Сайт правительства России

Михаил Мишустин высоко оценил профессионализм работников органов безопасности

Никита Абрамов

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, а также отметил, что они демонстрируют профессионализм в самых сложных ситуациях. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

— Вы оперативно выявляете угрозы национальным интересам государства. Зачастую рискуете жизнью в горячих точках, в зонах вооруженных противостояний. Всегда работаете на опережение. В самых сложных ситуациях и подчас экстремальных условиях демонстрируете высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу, — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что каждого сотрудника службы безопасности отличают любовь к Родине, мужество и самоотверженность.

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безопасностьМихаил Мишустин
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