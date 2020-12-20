Путин заявил, что спецслужбы России должны продолжать решительную борьбу с терроризмом

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Сотрудники российских спецслужб должны уделять особое внимание борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Об этом в воскресенье, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, спецслужбы страны должны добиться наиболее эффективной защиты российских границ.

— Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно, – цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Ранее служба внешней разведки отметила свой столетний юбилей.

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