Путин заявил, что спецслужбы России должны продолжать решительную борьбу с терроризмом
Сотрудники российских спецслужб должны уделять особое внимание борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Об этом в воскресенье, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, спецслужбы страны должны добиться наиболее эффективной защиты российских границ.
— Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно, – цитирует РИА Новости Владимира Путина.
Ранее служба внешней разведки отметила свой столетний юбилей.
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