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Путин заявил, что спецслужбы России должны продолжать решительную борьбу с терроризмом
Фото: youtube.com / Россия 24

Путин заявил, что спецслужбы России должны продолжать решительную борьбу с терроризмом

Никита Абрамов

Армия

Сотрудники российских спецслужб должны уделять особое внимание борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Об этом в воскресенье, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, спецслужбы страны должны добиться наиболее эффективной защиты российских границ.

— Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно, – цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Ранее служба внешней разведки отметила свой столетний юбилей.

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