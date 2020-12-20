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Путин оценил работу системы здравоохранения РФ в период пандемии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин оценил работу системы здравоохранения РФ в период пандемии

Евгения Звощик

Общество

Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин.

Накануне большой пресс-конференции главы государства в четверг, 17 декабря, Путин пообщался с волонтерами, работавшими в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал «Россия 1».

Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил российский лидер, рассказала, что она является медиком по образованию. По ее словам, в период пандемии она лечила COIVD-19 у пациентов на дому.

Глава государства отметил, что в России, во-первых, могут гордиться такими специалистами, как его собеседница.

— А во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна, — добавил Путин.

Кроме того, президент поблагодарил за труд девушку-волонтера и всех молодых людей, которые занимаются такой деятельностью.

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