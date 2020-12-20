Путин оценил работу системы здравоохранения РФ в период пандемии
Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин.
Накануне большой пресс-конференции главы государства в четверг, 17 декабря, Путин пообщался с волонтерами, работавшими в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал «Россия 1».
Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил российский лидер, рассказала, что она является медиком по образованию. По ее словам, в период пандемии она лечила COIVD-19 у пациентов на дому.
Глава государства отметил, что в России, во-первых, могут гордиться такими специалистами, как его собеседница.
— А во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна, — добавил Путин.
Кроме того, президент поблагодарил за труд девушку-волонтера и всех молодых людей, которые занимаются такой деятельностью.
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