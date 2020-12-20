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Глава Минздрава заявил об отсутствии «кардинального роста» заболеваемости COVID в РФ
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Глава Минздрава заявил об отсутствии «кардинального роста» заболеваемости COVID в РФ

Анастасия Волоснова

Общество

В России нет кардинального роста показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние несколько недель, однако данный показатель в стране остается стабильно высоким. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По его словам, на «достаточно высоком» уровне заболеваемости находятся определенные регионы. Среди них в основном — города-миллионники.

— Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас последние недели нет, — отметил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что в некоторых регионах удалось стабилизировать рост заболеваемости. Среди таких субъектов министр назвал Новосибирскую и Курганскую область.

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