Глава Минздрава заявил об отсутствии «кардинального роста» заболеваемости COVID в РФ
В России нет кардинального роста показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние несколько недель, однако данный показатель в стране остается стабильно высоким. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на «достаточно высоком» уровне заболеваемости находятся определенные регионы. Среди них в основном — города-миллионники.
— Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас последние недели нет, — отметил Мурашко.
Глава Минздрава добавил, что в некоторых регионах удалось стабилизировать рост заболеваемости. Среди таких субъектов министр назвал Новосибирскую и Курганскую область.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Мэр Москвы рассказал, продлят ли ограничения по коронавирусу на 2021 год