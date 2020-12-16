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Мэр Москвы рассказал, продлят ли ограничения по коронавирусу на 2021 год
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы рассказал, продлят ли ограничения по коронавирусу на 2021 год

Ростислав Зубков

Город

В 2021 году ограничения, введенные из-за коронавируса, скорее всего, сохранятся, но будут мягкими. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме в среду, 16 декабря.

— Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений, — приводит РИА Новости слова мэра.

Он также выразил уверенность в том, что в это время глобальная экономика будет испытывать потрясения, как и прежде.

Ранее Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии COVID-19.

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Читайте также: Сергей Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

Сергей Собянинкоронавирусвведение ограничений
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