Сергей Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом в среду, 16 декабря.

Пандемия коронавируса

Глава города заявил, что столица в пандемию коронавируса за считаные дни перешла на новые принципы управления благодаря непопулярным решениям прежних лет.

По словам мэра, потери городского бюджета в этом году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов рублей из них были потрачены на пандемию.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что пандемия стала экзаменом для всей системы управления Москвой.

— Пандемия стала жестким экзаменом на прочность и эффективность всей системы управления городом, — сказал мэр.

Он добавил, что введение режима повышенной готовности в Москве 10 месяцев назад стало оптимальным решением, основанным на здравом смысле.

Также, отметил мэр, в 2021 году сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что в бюджет Москвы заложили 10 миллиардов рублей на закупку вакцины от COVID-19.

Система здравоохранения Москвы

Он также оценил работу системы здравоохранения в городе во время пандемии. По словам мэра, реформа в этой сфере была сделана вовремя, это позволило своевременно оказать помощь пациентам.

Сергей Собянин добавил, что город добился серьезных успехов в борьбе с инфекцией, но расслабляться пока рано. Известно, что в больницах города на сегодняшний день находятся около 12 тысяч пациентов с коронавирусом.

В ближайшие три года больницы города переоснастят передовым оборудованием. При этом закупки будут осуществляться напрямую от производителей.

Также глава города отметил, что в Москве достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи.

— Экстренная помощь оказывается в том же объеме, что и в прошлом году. Даже чуть больше. Плановая помощь оказывается также практически в сопоставимых параметрах, — добавил глава города.

Поддержка столичного бизнеса

Сергей Собянин подчеркнул, что программа поддержки бизнеса в столице сохранится на 2021 год.

— На основе предложений предпринимательского сообщества мы начали реализацию программы 13 субсидий, в рамках которой малый и средний бизнес может получить средства на приобретение нового оборудования и продвижение своей продукции внутри страны и за рубежом. Мы также запустили городскую кредитную программу, в рамках которой предприятия могут реструктурировать старые займы и получить новые стабилизационные кредиты под процент в 1,5–2 раза ниже рыночных ставок, — рассказал столичный мэр.

Он также отметил, что мерами помощи воспользовались уже более 13 тысяч предпринимателей столицы.

Соцподдержка населения

Во время выступления Сергей Собянин затронул вопрос падения доходов москвичей. Он отметил, что реальные доходы горожан ощутимо сократились, тысячи людей потеряли работу.

— Ощутимо сократились реальные доходы многих граждан. Тысячи людей потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес, — добавил глава города.

Кроме того, Собянин сообщил, что с 1 января 2021 года пенсии москвичей с городскими доплатами составят более 20 тысяч рублей.

— С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению, — сказал Сергей Собянин.

При этом соцподдержка населения сохранится вне зависимости от экономической ситуации.

— Огромное спасибо всем, кто помогает старшему поколению с доставкой продуктов, решением бытовых проблем и просто добрым словом, которое часто бывает важнее, чем материальная поддержка. Москва располагает самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране, которую мы сохраним, несмотря на любые проблемы и дефициты, — цитирует мэра РИА Новости.

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