Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1732 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в среду, 16 декабря, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в городе выявили 5028 новых случаев COVID-19. Всего в городе выявлено 708 530 случаев инфекции.

В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 456 человек.

Фото: Оперштаб

Среди новых выявленных случаев 42,2 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,7 процента — от 46 до 65 лет, 12,6 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,9 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,6 процента — дети.

Ранее сообщалось, что в России провели более 83,8 миллиона тестов на коронавирус.

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