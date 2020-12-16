Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Общество

В столице за сутки госпитализировали 1732 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в среду, 16 декабря, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в городе выявили 5028 новых случаев COVID-19. Всего в городе выявлено 708 530 случаев инфекции.

В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 456 человек.

Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Среди новых выявленных случаев 42,2 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,7 процента — от 46 до 65 лет, 12,6 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,9 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,6 процента — дети.

Ранее сообщалось, что в России провели более 83,8 миллиона тестов на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названы необратимые последствия тяжелого течения COVID-19 для пожилых

последние данныеМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Все мнения
О проекте