Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В 2020 году потери бюджета Москвы превысят 600 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.

По словам главы города, 300 миллиардов рублей издержек — это вынужденные, незапланированные расходы на пандемию коронавируса.

— По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей, — цитирует РИА Новости мэра.

Он уточнил, что 300 миллиардов рублей расходов — это выпадающие доходы.

Вместе с тем, подчеркнул Собянин, экономика Москвы выдержала удар пандемии. Благодаря этому город сумел выполнить все социальные обязательства перед москвичами.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом