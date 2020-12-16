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Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса

Ростислав Зубков

Город

В 2020 году потери бюджета Москвы превысят 600 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.

По словам главы города, 300 миллиардов рублей издержек — это вынужденные, незапланированные расходы на пандемию коронавируса.

— По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей, — цитирует РИА Новости мэра.

Он уточнил, что 300 миллиардов рублей расходов — это выпадающие доходы.

Вместе с тем, подчеркнул Собянин, экономика Москвы выдержала удар пандемии. Благодаря этому город сумел выполнить все социальные обязательства перед москвичами.

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