Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить предложения по совершенствованию оплаты труда учителей и преподавателей с учетом МРОТ не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров в понедельник, 21 декабря.
Так, это было поручено Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития.
— До 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, — говорится в сообщении правительства России.
Ранее Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина.
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