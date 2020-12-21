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Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить предложения по совершенствованию оплаты труда учителей и преподавателей с учетом МРОТ не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров в понедельник, 21 декабря.

Так, это было поручено Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития.

— До 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, — говорится в сообщении правительства России.

Ранее Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина.

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