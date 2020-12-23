Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Участникам испытаний вакцины «Спутник V» не будут давать плацебо
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» не будут давать плацебо

Ростислав Зубков

Здоровье

Формат испытаний российской вакцины «Спутник V» претерпит небольшие изменения. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 23 декабря.

По его словам, участникам тестов больше не будут вводить плацебо, только само лекарство. Это связано в том числе с тем, что Минздрав ранее остановил набор добровольцев.

— Пандемия идет, и плацебо — это совсем нехорошо… Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо, и привил, но позволит ли это регуляторика, пока не понятно, — цитирует РИА Новости ученого.

Он уточнил, что многие из получивших плацебо узнали об этом из анализов, после чего привились собственно препаратом для того, чтобы защититься от заражения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы назвали дату получения документов для масштабного производства «Спутник V»

вакцинаиспытаниякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Все мнения
О проекте