Участникам испытаний вакцины «Спутник V» не будут давать плацебо

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Формат испытаний российской вакцины «Спутник V» претерпит небольшие изменения. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 23 декабря.

По его словам, участникам тестов больше не будут вводить плацебо, только само лекарство. Это связано в том числе с тем, что Минздрав ранее остановил набор добровольцев.

— Пандемия идет, и плацебо — это совсем нехорошо… Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо, и привил, но позволит ли это регуляторика, пока не понятно, — цитирует РИА Новости ученого.

Он уточнил, что многие из получивших плацебо узнали об этом из анализов, после чего привились собственно препаратом для того, чтобы защититься от заражения.

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