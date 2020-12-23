Власти Москвы назвали дату получения документов для масштабного производства «Спутник V»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Документы для начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории технополиса «Москва» планируется получить в конце февраля следующего года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 23 декабря.

По его словам, создание такого производства будет завершено до конца 2020 года.

— Уже в начале следующего года начнутся первые технологические испытания и сертификация этого производства, с тем чтобы к концу февраля получить все необходимые документы для начала массового производства, — цитирует Владимира Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что еще около 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

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