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Власти Москвы назвали дату получения документов для масштабного производства «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы назвали дату получения документов для масштабного производства «Спутник V»

Виктория Родимкина

Город

Документы для начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории технополиса «Москва» планируется получить в конце февраля следующего года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 23 декабря.

По его словам, создание такого производства будет завершено до конца 2020 года.

— Уже в начале следующего года начнутся первые технологические испытания и сертификация этого производства, с тем чтобы к концу февраля получить все необходимые документы для начала массового производства, — цитирует Владимира Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что еще около 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

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