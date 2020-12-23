Власти Малайзии заявили о переговорах с РФ по закупке вакцины «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Малайзия обсуждает с Россией возможность поставок ее вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин.

По его словам, власти страны ведут переговоры о поставках 6,4 миллиона доз препарата «Спутник V». Кроме того, переговоры о возможном увеличении закупки вакцин идут с компаниями Pfizer и BioNTech, пишет Reuters.

Ранее глава малайзийского правительства Мухиддин Яссин объявил о заключении договора о покупке 6,4 миллиона доз вакцины от ковида у британской организации AstraZeneca. Премьер также рассказал о дискуссиях по поводу закупок лекарства у китайских Sinovac и CanSino и российского Центра имени Гамалеи.

До этого министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али отмечал, что получение первой партии вакцин от коронавируса, созданной Pfizer, ожидается в феврале следующего года.

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