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Попова заявила, что российская вакцина останется эффективной при мутации COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова заявила, что российская вакцина останется эффективной при мутации COVID-19

Ксения Монахова

Здоровье

Российская вакцина останется эффективной при новой мутации COVID-19. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что Роспотребнадзор запросил новый вид коронавирусной инфекции по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и напрямую из Великобритании, передает РИА Новости.

— Мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института «Вектор» свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияние никоим образом. Вакцины остаются эффективными, — заявила Анна Попова.

Ранее Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма COVID-19 в России.

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