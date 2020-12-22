Мэр Москвы заявил, что количество пациентов с COVID-19 в столице продолжает расти

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Количество пациентов с COVID-19 в Москве продолжает расти, несмотря на снижение заболеваемости на прошлой неделе, заявил мэр города Сергей Собянин.

На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась на 12 процентов. Сейчас количество пациентов вновь выросло на 5 процентов, среди них много госпитализированных.

— Неделю тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12 процентов. Но последняя неделя опять показала рост 5 процентов. И еженедельно продолжается рост госпитализации, — приводит РИА Новости слова мэра Москвы на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, в настоящее время для больных коронавирусной инфекцией задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда. Свободно для новых пациентов 30 процентов коечных мест.

Несмотря на огромную нагрузку, система здравоохранения работает стабильно, добавил мэр.

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