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Еще 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступят в гражданский оборот
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Еще 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступят в гражданский оборот

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в гражданский оборот в ближайшее время. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 21 декабря.

— В настоящее время в гражданский оборот отгружено более 400 тысяч доз вакцины, точнее 440 тысяч, и через два–три дня будет направлено в гражданский оборот еще 200 тысяч доз вакцины, — сказал глава центра.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова сотрудничать с другими странами по вопросам, касающимся пандемии коронавируса.

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