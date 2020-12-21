Гинцбург рассказал, когда пожилым можно будет привиться от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Граждане старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» после Нового года. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме «Спутник V». Все о первой российской вакцине от коронавируса».

— Я думаю, что до Нового года заканчиваются исследования на возрастных группах 60 и больше, и сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать ее от 18 лет и без ограничения возраста, — сказал глава центра.

Он отметил, что на данный момент сделать прививку от коронавируса могут только граждане от 18 до 60 лет. При этом Александр Гинцбург уточнил, что в свои 68 лет уже вакцинировался российским препаратом, передает РИА Новости.

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