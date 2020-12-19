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Санкт-Петербург ждет 100 тысяч доз вакцины от CОVID-19 на первом этапе
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Санкт-Петербург ждет 100 тысяч доз вакцины от CОVID-19 на первом этапе

Юлия Ямпольская

Здоровье

На первом этапе прививочной кампании от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге ожидается 100 тысяч доз вакцины. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Уточняется, что в городе уже есть пять тысяч доз вакцины. В первую очередь прививки будут делать врачи, медицинский персонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности Санкт-Петербурга.

— Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться, — отметил губернатор города Александр Беглов.

Он также добавил, что прививочная кампания будет длительной, для этого необходимо создать все условия для ее эффективного проведения.

Всего в Петербурге планируется открыть около 70 пунктов вакцинации от COVID-19.

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