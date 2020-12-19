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Гинцбург назвал сроки вакцинации от COVID большей части населения России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Гинцбург назвал сроки вакцинации от COVID большей части населения России

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 70–80 процентов населения России могут быть привиты от коронавирусной инфекции к концу осени 2021 года. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме «Опасный вирус. Первый год» телеканала «Россия 1».

По словам Гинцбурга, в это же время заболевание станет вакциноуправляемым. Глава центра уточнил, что достичь таких показателей можно при выпуске пяти–шести миллионов доз вакцины в месяц.

— К концу осени 2021 года мы должны провакцинировать 70–80 процентов нашего населения, — уточнил глава Центра Гамалеи.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса планируется ввести 60 процентам взрослого населения страны.

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