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Мурашко: Около 60 процентов взрослого населения РФ планируется привить от COVID
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мурашко: Около 60 процентов взрослого населения РФ планируется привить от COVID

Виктория Родимкина

Здоровье

В России планируется привить от коронавируса около 60 процентов взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

— Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию, — уточнил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какое решение было самым сложным для него на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил реакцию западных стран на российскую вакцину от коронавируса.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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