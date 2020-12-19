Мурашко: Около 60 процентов взрослого населения РФ планируется привить от COVID

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России планируется привить от коронавируса около 60 процентов взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

— Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию, — уточнил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какое решение было самым сложным для него на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил реакцию западных стран на российскую вакцину от коронавируса.

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