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Оперштаб: Прирост новых случаев коронавируса в Москве начал снижаться
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Оперштаб: Прирост новых случаев коронавируса в Москве начал снижаться

Виктория Родимкина

Город

За минувшую неделю по сравнению с предыдущей в Москве наблюдается снижение прироста новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации за коронавирусом в Telegram-канале в субботу, 19 декабря.

Ранее стало известно, что в городе выявили 6459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализировано 1736 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах Москвы подключен 501 человек.

Оперштаб: Прирост новых случаев коронавируса в Москве начал снижаться Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Среди новых заболевших 40,9 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,9 процента — от 46 до 65 лет, 12,3 процента — от 66 до 79 лет. Еще пять процентов составляют люди старше 80 лет, а 10,9 процента — дети.

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