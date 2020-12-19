Москвичи получили более миллиона СМС с результатами теста на коронавирус

Фото: twitter.com/moscow_mcd

В Москве за месяц горожане получили более миллиона СМС-сообщений с результатами теста на коронавирус. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 19 декабря.

По ее словам, результаты как положительных, так и отрицательных тестов начали отправлять москвичам с помощью СМС с 21 ноября.

— Уже более миллиона СМС-сообщений с результатами анализа получили москвичи, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19. Это касается анализов, взятых в медицинских организациях городской системы здравоохранения, — уточнила Анастасия Ракова.

Она отметила, что такая рассылка позволяет горожанам максимально оперативно узнавать результаты тестов и соблюдать меры предосторожности при необходимости.

Если у человека подтвердился коронавирус, его просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. С ним свяжутся врачи, которые расскажут о дальнейших действиях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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