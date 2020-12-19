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Песков объяснил негативную реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса
Фото: youtube.com / RT Россия

Песков объяснил негативную реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса является проявлением конкуренции, которая не всегда бывает добросовестной. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия на Западе «не в моде», так как она становится «слишком хорошей».

— То, что Институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по «Спутнику», — это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, — заявил представитель Кремля в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Стоит отметить, что в РФ не раз заявляли, что критика российской вакцины западными странами является безосновательной.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Разработчик вакцины оценил влияние «Спутника V» на репродуктивную функцию

вакцинаДмитрий ПесковРоссия и Запад
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