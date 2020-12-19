Песков объяснил негативную реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса

Фото: youtube.com / RT Россия

Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса является проявлением конкуренции, которая не всегда бывает добросовестной. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия на Западе «не в моде», так как она становится «слишком хорошей».

— То, что Институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по «Спутнику», — это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, — заявил представитель Кремля в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Стоит отметить, что в РФ не раз заявляли, что критика российской вакцины западными странами является безосновательной.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Разработчик вакцины оценил влияние «Спутника V» на репродуктивную функцию